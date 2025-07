Ein Fest für kleine und große Entdecker im Stadtgarten Krumbach

Am Sonntag, 27. Juli, lädt das Familienfest „BeYoung!“ in den Stadtgarten Krumbach ein. Unter dem Motto „Sei jung!“ dreht sich an diesem Nachmittag alles darum, einfach Kind zu sein: toben, spielen, ausprobieren, erleben – und ganz viel Spaß haben. Die Veranstaltung richtet sich an Familien und markiert zugleich einen fröhlichen Auftakt in die Sommerferien. Organisiert wird das Fest von der Jugendpflege und dem Quartiersmanagement Krumbach in Zusammenarbeit mit der Jugendorganisation Rotaract Weißenhorn-Krumbach. Von 14 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmach-Aktionen, gestaltet von engagierten Vereinen und Institutionen aus der Region.

Familienfest "BeYoung!" in Krumbach: Spaß und Kreativität

Jugendpflegerin Melissa Kopp freut sich über die große Beteiligung: „Verschiedene Vereine und Organisationen bieten tolle Angebote für Kinder – von Bewegung über Kreativität bis hin zu gemeinschaftlichem Spiel ist für jeden etwas dabei.“ So wird unter anderem die Spielvereinigung Krumbach sportliche Herausforderungen wie Torwandschießen und Fußballdart anbieten. KoKi sorgt für ein buntes Bastelangebot, während der Kinderschutzbund Krumbach mit einem großen Schwungtuch besonders die jüngeren Kinder begeistern möchte. Ein Highlight ist in diesem Jahr garantiert wieder ein altes Auto des Teams Vmax, das nach Lust und Laune bemalt werden darf.

Frische Waffeln backen mit Rotaract

Auch der Verein Kult trägt mit Spielmöglichkeiten und Lego zum Programm bei. Das Freiwilligenzentrum Stellwerk Günzburg lädt mit einer Helden-Fotowand zum Fotografieren ein, und der Lerntreff der VHS Krumbach bringt zusätzliche Bildungsimpulse mit. Für Action sorgt das beliebte Sumoringer-Kit, das großen Spaß und Bewegung garantiert. Die Mitglieder von Rotaract Weißenhorn-Krumbach unterstützen das Fest nicht nur organisatorisch, sondern auch kulinarisch: Neben Kinderschminken und bunten Tattoos sorgen sie mit frischen Waffeln und Getränken für das Wohl der Gäste. Auch der TSV Krumbach ist vertreten und zeigt sportliches Können bei Zumba-Auftritten mit Janina Kunisch sowie beeindruckenden Turnvorführungen der Turnriege.

Im Gegensatz zu dem in der Vergangenheit stattgefundenen Jugendfestival „Young Beats“ wird es dieses Mal kein musikalisches Abendprogramm geben. Der Fokus liegt auf einem familienfreundlichen Nachmittag voller Begegnung, Aktivität und guter Laune. Melissa Morschewsky, Quartiersmanagerin und Mitorganisatorin der Veranstaltungsreihe „Sommer im Stadtgarten“, betont die Bedeutung solcher Angebote für die Stadt: „Wir freuen uns sehr, dass mit ‚BeYoung!‘ ein weiteres attraktives Familienevent im Stadtgarten stattfinden kann und wir Kindern einen schönen Nachmittag ermöglichen.“ Die in den Sommermonaten aufgebaute Infrastruktur im Stadtgarten erleichtere die Durchführung solcher Veranstaltungen erheblich.

Falls es regnet, wird die Veranstaltung im Krumbacher Stadtgarten abgesagt

„Unser Ziel ist es, den Stadtgarten zu beleben und für alle erlebbar zu machen. Für Veranstaltungen wie diesen Familiennachmittag bietet er einfach die perfekte Kulisse“, so die Quartiersmanagerin. Sollte es am kommenden Sonntag nachmittags regnen, muss die Veranstaltung leider abgesagt werden. Es lohnt sich, die Social-Media-Kanäle der Jugendpflege und des Quartiersmanagements zu verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. (AZ)