Umfrage in Krumbach: Freuen sie sich auf Fasching und wie verkleiden sie sich?

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Die Faschingsbälle und Veranstaltungen finden schon statt. Bevor die kirchliche Fastenzeit beginnt, soll oder darf man es noch so richtig knallen lassen, besagt die Tradition. Danach ist Verzicht bis Ostern angesagt. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind noch nicht so wirklich in Faschingsstimmung. Manche der Befragten freuen sich aber schon.

Icon Vergrößern Jasmin Maier (35), mit Tochter Louisa (4), Kirchhaslach. Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Jasmin Maier (35), mit Tochter Louisa (4), Kirchhaslach. Foto: Elisabeth Schmid

Jasmin Maier (35) mit Tochter Louisa (4), Kirchhaslach: Ich bin nicht so ein Faschingsfan, das war auch schon früher so. Meine Tochter Louisa mag sich auch nicht so gerne verkleiden. Sie mag zwar schöne Kleider, aber keine Verkleidungen. Im Kindergarten feiern sie natürlich Fasching, da müssen wir was Passendes für sie finden, am besten mit Kleid. Ich mochte das Verkleiden auch nie.

Icon Vergrößern Asu Aksoy (50), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Asu Aksoy (50), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Asu Aksoy (50), Krumbach: In meiner Jugend und als Kind mochte ich Fasching ganz gerne. Ich verkleidete mich als Braut oder als Prinzessin, alles, was Mädchen so mögen. Meine Kinder sind erwachsen, die sind jetzt auch keine Faschingsfans. Früher ging meine Tochter gerne als Indianer. Jedes Jahr waren die Kostüme unterschiedlich. Das ist jetzt alles nicht mehr so interessant.

Icon Vergrößern Carina Harder (35), Wattenweiler Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Carina Harder (35), Wattenweiler Foto: Elisabeth Schmid

Carina Harder (35), Wattenweiler: Doch ich mag Fasching ganz gerne. Ich verkleide mich natürlich auch. Voriges Jahr war ich ein Zebra, das ziehe ich auch dieses Jahr wieder an. Auch ein Bienenkostüm hatte ich gerne. Einmal war ich Rotkäppchen und den Wolf hatte ich als Tasche dabei, das war lustig. Ich mag die Faschingsumzüge, zum Beispiel in Balzhauen, auch der Gumpige Donnerstag ist ganz gut.

Icon Vergrößern Alex Landthaler (28), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid Icon Schließen Schließen Alex Landthaler (28), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Alex Landthaler (28), Krumbach: Mit 14 und mit 15 Jahren war Fasching für mich ein Thema. Heute überhaupt nicht mehr. Als Jugendlicher ging ich gerne verkleidet als Bundeswehrsoldat oder als Bär. Mein Freund, der mag jetzt noch gerne Fasching. Er geht nach Seifertshofen zu den Festen und auch auf andere Veranstaltungen. Aber alles ohne Verkleidung, höchstens mit einem lustigen Hut. Ich gehe aber da nie mit.