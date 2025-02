Faschingsfreunde aus dem Landkreis Günzburg besuchen den Ministerpräsidenten

„Die Krawatte ist ab“, schrieb Ministerpräsident Markus Söder am Unsinnigen oder auch Gumpigen Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Den grünen Binder hatte er sich von einem Gardemädchen abschneiden lassen, während wie traditionell an diesem Tag Faschings- und Fastnachtsgesellschaften aus ganz Bayern in die Staatskanzlei kamen. Darunter die Leipheimer Gassaheulr und der Karnevalsclub Ballustika Balzhausen sowie die Jubiläumsgarde des Schwäbischen Fasnachtsverbands, zu der wie berichtet auch elf junge Tänzerinnen aus dem Landkreis Günzburg gehören.

Icon Vergrößern Auch einen Orden gab es natürlich für den Ministerpräsidenten. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Auch einen Orden gab es natürlich für den Ministerpräsidenten. Foto: Sven Hoppe/dpa

„Der bayerische Fasching ist einfach der beste überhaupt“, befand der Ministerpräsident. “Es ist richtig, auch in schwerer Zeit Fasching, Fastnacht und Karneval zu feiern. Denn: Wir brauchen auch ein Stück Freude – und wir lassen uns unsere Traditionen nicht kaputt machen.“ (AZ)

Icon Vergrößern Auch die Jubiläumsgarde des Bayerisch-Schwäbischen Fasnachtsverbands war beim Empfang in München dabei. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Auch die Jubiläumsgarde des Bayerisch-Schwäbischen Fasnachtsverbands war beim Empfang in München dabei. Foto: Sven Hoppe/dpa