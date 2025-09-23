Fensterscheibe an Krumbacher Schule beschädigt – Polizei ermittelt

An einer Schule in der Bahnhofstraße in Krumbach ist im Zeitraum vom 19. bis 22. September 2025 eine Fensterscheibe beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter vermutlich mit einer Steinschleuder die Scheibe zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282 9050 melden. (AZ)
Krumbach
