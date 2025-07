Ferienjobs im Landkreis Günzburg: Was Jugendliche jetzt wissen sollten

Viele Jugendliche im Landkreis Günzburg nutzen die Sommerferien, um mit einem Ferienjob ihr Taschengeld aufzubessern und erste Einblicke ins Berufsleben zu gewinnen. Damit der Start reibungslos verläuft, erinnert der DGB-Kreis Günzburg an wichtige gesetzliche Regelungen für minderjährige Beschäftigte.

Sommerjobs für Jugendliche im Landkreis Günzburg: Wichtige Tipps vom DGB

Wer noch nicht volljährig ist, benötigt grundsätzlich die Zustimmung der Eltern, bevor ein Ferienjob angetreten werden darf. Außerdem rät der Deutsche Gewerkschaftsbund, stets einen schriftlichen Arbeitsvertrag zu verlangen. Darin sollten Arbeitszeiten, Aufgabenbereiche und die Bezahlung eindeutig festgehalten sein, um Missverständnisse zu vermeiden.

Die zulässigen Arbeitszeiten sind streng geregelt. Kinder ab 13 Jahren dürfen in den Ferien täglich nur wenige Stunden arbeiten, 15- bis 17-Jährige bis zu acht Stunden am Tag und maximal 40 Stunden pro Woche. Für Jugendliche über 16 Jahren gelten in bestimmten Branchen, etwa in der Gastronomie oder in Schichtbetrieben, verlängerte Arbeitszeiten bis in die späten Abendstunden. Auch Pausen sind gesetzlich vorgeschrieben: Wer länger als viereinhalb Stunden arbeitet, muss mindestens eine halbstündige Unterbrechung erhalten, bei mehr als sechs Stunden ist eine Stunde Pause vorgeschrieben.

Was Schüler und Eltern beachten sollten

Beim Lohn gibt es Unterschiede zwischen Minderjährigen und Volljährigen. Für über 18-Jährige gilt der gesetzliche Mindestlohn, derzeit 12,82 Euro pro Stunde. Minderjährige haben darauf keinen Anspruch, profitieren aber – sofern vorhanden – von tarifvertraglichen Vereinbarungen, die auch für Ferienjobber gelten. Wer Fragen zu seinem Arbeitsverhältnis hat, kann sich laut DGB-Kreis Günzburg an den Betriebsrat oder an die zuständige Gewerkschaft im Betrieb wenden. (AZ)