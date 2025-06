Festa Italiana: Das süße Leben in Krumbach mit Sommer, Sonne, Südtiroler Wein

Südländische Temperaturen, kühle Weine, fröhliche Gäste – einfach ein tolles Ambiente im Krumbacher Stadtgarten: Am Samstagabend hat die Werbegemeinschaft zum feierlichen Abschluss der Italienischen Woche zur „Festa Italiana“ eingeladen. Viele Besucher kamen, um bei herrlichem Wetter ein letztes Mal die italienische Stimmung der Mottowoche zu genießen.

„Festa Italiana“ in Krumbach: Kulinarische Genüsse und gute Stimmung im Stadtgarten

Bereits zum Veranstaltungsbeginn um 18 Uhr waren unter den schattenspendenden Bäumen alle Plätze belegt. Für kulinarischen Genüsse sorgte SB Mayer mit Südtiroler Weinen, spritzigem Prosecco und einer besonderen Vesperplatte mit Südtiroler Schinken – denn: Es muss ja nicht immer Pizza sein. Natürlich gab es auch das neapoitanische Nationalgericht – frisch zubereitet von der Dorfwirtschaft. Erfrischende Cocktails kamen von der Parfümerie „Bellissima“, die mit Klassikern wie Aperol Spritz und Hugo eine prickelnde Alternative zu Wein und anderen Getränken bot. Für Kinder standen Limonaden und weitere Softdrinks bereit. Eine Hüpfburg sorgte bei den kleinen Gästen für Begeisterung.

Ob bei Pizza, Prosecco oder Musik von „La Passione" – die Gäste genossen die italienische Lebensfreude. Foto: Elisabeth Schmid

Die Stimmung war ausgelassen. Die Gäste ratschten angeregt mit ihren Tischnachbarn, trafen Freunde und genossen das „süße Leben“, abseits des oft stressigen Alltags. Beim „Abschalten“ half die Mini-Band „La Passione“. Leidenschaft, genau das verkörperten die beiden Profimusiker aus Stuttgart, die das Publikum auf eine musikalische Reise durch Italien mitnahmen. Beliebte und bekannte italienische Lovesongs weckten Fernweh und machten zugleich Lust auf den nächsten Urlaub im Süden.

Krumbacher Stadtgarten: „Festa Italiana“ mit Musik von „La Passione“

Einige Gäste hielt es nicht mehr auf den Bänken – sie mussten einfach vor der Bühne die Hüften schwingen. Es wurde getanzt, mitgesungen und herzlich gelacht. Das Duo traf mit seiner Musik genau den Geschmack der Krumbacher und sorgte für beste Laune. Im Stadtgarten herrschte ein fröhlich-lebendiges Treiben – ganz so locker und leicht wie an den Piazzen italienischer Städte an lauen Sommerabenden.

Wer Lust auf eine süße Erfrischung hatte, konnte sich in den nahe gelegenen Eisdielen ein italienisches Eis holen. Das mediterrane Flair war nicht nur im Stadtgarten, sondern in ganz Krumbach zu spüren. Ein ganz besonderer Abend, der bis in die Nacht hinein ausgelassen gefeiert wurde – der krönende Abschluss einer gelungenen Italienischen Woche.

