Ein Festival des Glaubens in Maria Vesperbild

Der Sommer, das ist die Zeit der großen Musikfestivals. Die Opern-Liebhaber pilgern nach Bregenz, Metal-Fans treffen sich in Wacken, die Elektro-Gemeinde feiert beim Ikarus. Auch die katholischen Gläubigen haben ihr Sommerfestival, im zweitgrößten Wallfahrtsort Süddeutschlands. Der Popstar, den in Vesperbild mehrere Tausend Menschen sehen wollen und verehren, ist Maria. Und auch wenn es beim Festtag Mariä Himmelfahrt sicher nicht so laut und ausgelassen zugeht, wie auf einem Musikfestival: Festivalstimmung ist auf der Wiese nahe der Fatima-Grotte auf jeden Fall spürbar. Und sie bildet keinen Widerspruch zum feierlichen Gebet an diesem Tag.

Rebekka Jakob

86473 Ziemetshausen

Vesperbild