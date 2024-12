Festmesse der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal zu Maria Immaculata

Am 8. Dezember fand in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt Thannhausen die traditionelle Festmesse der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal anlässlich des Hochfestes der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria statt. Festprediger des Gottesdienstes, an dem auch Pfarrer Florian Bach und Kaplan Pater Jinto Thomas konzelebrierten und an dem auch Diakon Alois Held teilnahm, war in diesem Jahr Pater Christian Hamberger aus dem Kloster Roggenburg. Dieses Jahr wurden auch fünf besondere Kerzen für die fünf Mitgliedsgemeinden der Pfarreiengemeinschaft, Balzhausen, Burg, Mindelzell, Thannhausen und Ursberg, anlässlich des Heiligen Jahres 2025 mit dem Leitmotiv „Pilger der Hoffnung“ geweiht. Die Kerzen wurden von Frauen aus den Mitgliedsgemeinden unter der Leitung der Pastoralratsvorsitzenden Carina Held gefertigt. Das Gotteshaus war wieder von der Thannhauser Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Barbara Müller und ihrem Team mit zahlreichen Kerzen hell erleuchtet worden. Besonders zu erwähnen ist auch die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes durch den Thannhauser Kirchenchor unter der Leitung von Robert Sittny.

