Feuer im Forst bei Ziemetshausen: 100.000 Euro Schaden durch brennenden Holz-Laster

Am Montag hat in Hinterschellenbach im Wald ein Lkw gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 16 Uhr zu dem Lkw-Brand gerufen. In einem Wald wurde zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet, welche von einem Holz-Laster kam.

In einem Wald bei Ziemetshausen wurde zunächst Rauch gemeldet

Der 35-jährige Fahrer war gerade dabei, den Lkw mit Holz zu beladen, als es am Führerhaus zu brennen begann. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Lkw. Dieser brannte vollständig aus, der Anhänger blieb jedoch unbeschädigt. Für die Löscharbeiten waren laut Polizeibericht die Freiwilligen Feuerwehren Ziemetshausen und Uttenhofen vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Da bei der Bergung Motoröl auslief, wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt. (AZ)