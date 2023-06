Ellzee

06:30 Uhr

Mit einer Krückenspritze fing alles an: Feuerwehr Ellzee feiert 150-Jähriges

Die Feuerwehr in Ellzee feiert am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Aktuell gibt es 33 aktive Mitglieder.

Plus Am Wochenende wird das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr in Ellzee gefeiert. Am Samstagabend steigt eine große Party, am Sonntag gibt es einen Festakt.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Seit anderthalb Jahrhunderten sorgt sie nicht nur für Sicherheit im Ort: Die Feuerwehr Ellzee wird heuer 150 Jahre alt und ist seit jeher eine Institution in der Dorfgemeinschaft. Mit Glanz und Gloria wird das Jubiläum am Wochenende gefeiert. Vereinsvorsitzender Simon Bauch dürfte zu den jüngsten Feuerwehrchefs im Landkreis zählen. Der 27-Jährige hat sich schon in der Jugend fürs Retterdasein begeistert.

"Ich bin schon mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten, meine Motivation war und ist, etwas Gutes zu tun, den Menschen zu helfen", sagt Bauch im Gespräch mit unserer Redaktion. 2014 wurde er im Alter von 19 Jahren zum Vorsitzenden gewählt. Ein Großbrand in Waldstetten sei ihm besonders in Erinnerung geblieben, als die Ellzeeer Feuerwehr zur Unterstützung im Einsatz war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen