Feuerwehr in Verkehrsunfall involviert: widersprüchliche Angaben an Unfallstelle

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 20.35 Uhr an der Kreuzung Raunauer Straße/Lexenrieder Weg ereignet. Auf der Raunauer Straße (B16) fuhr ein mit mehreren Personen besetzter Mannschaftswagen einer Feuerwehr ohne Sonderrechte in Richtung Niederraunau. So schildert es die Krumbacher Polizei. Der Wagen wurde von einem 52-Jährigen gefahren. Von rechts kommend, aus der gleichnamigen Raunauer Straße, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Feuerwehrfahrzeugs. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von etwa 8500 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme wurden der Streife gegenüber, so teilt diese mit, teils sehr widersprüchliche Angaben gemacht. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach (Telefonnummer 08282/9050) zu melden. (AZ)

