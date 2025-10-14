Demenz neu sehen: Bilder voller Zärtlichkeit und Lebensfreude in Krumbach

Demenz ist eine Volkskrankheit: Rund 1,8 Millionen Menschen mit dieser Erkrankung gibt es in Deutschland. Hinzu kommen die Angehörigen, die sich liebevoll um die Betroffenen kümmern. Dabei hat Demenz viele Gesichter. Die unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen und einen Bewusstseinswandel zu ermöglichen, ist Ziel des „Desideria-Preis für Fotografie – Demenz neu sehen“. Der gemeinnützige Verein „Desideria Care e. V.“ schrieb den Wettbewerb aus, dessen prämierte Beiträge professioneller Fotografen wie interessierter Laien – darunter auch pflegende Angehörige – den Kern der gezeigten Ausstellung bilden. Sie ist bis 19. Oktober im Krumbacher Stadtgarten zu sehen. Danach wird sie bis 31. Oktober im Hofgarten in Günzburg gezeigt.

Krumbachs Bürgermeister Fischer: „Demenz in die Mitte der Gesellschaft holen“

Die Eröffnung der Ausstellung fand in der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe des Dominikus-Ringeisen-Werks statt. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte ein Bläser-Ensemble aus vier Oberstufenschülern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, das in Begleitung von Schulleiter Jochen Schwarzmann gekommen war. Nach der Begrüßung durch Regina Schütz von der Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Günzburg erzählte Bürgermeister Hubert Fischer von seinem Großvater, der in hohem Alter dement wurde: „Viele Menschen meinten es gut mit ihm, wollten aber nicht, dass er sich frei bewegt.“ Er plädierte dafür, den Willen der Erkrankten zu respektieren und sie in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Krumbach sei ein ausgezeichneter Ort dafür.

Mit ähnlicher Zielrichtung formulierte es die stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab: „Gesellschaftlich ist Demenz eine Frage der Solidarität.“ Sie nahm die pflegenden Angehörigen in den Blick, die in ihrem Alltag oft Hilflosigkeit erlebten. Christoph Rampp, Teamleiter der AOK im Landkreis Günzburg, sprach – auch in Vertretung von Stefan Müller von der Sparkasse Schwaben-Bodensee – seinen Dank an die Organisatoren aus.

Die Fotoausstellung will dementen Menschen ein Gesicht geben

Anneliese Hösch, erste Vorsitzende der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung e. V., dankte Regina Schütz vom Landratsamt, Anna-Maria Margraf, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus, Sabrina Reimertshofer von der AOK, die die Idee mit der Ausstellung ins Rollen gebracht hatte. Auch Silvia Ritter von der Berufsfachschule wurde für ihre wertvolle organisatorische und technische Unterstützung geehrt.

In einer Präsentation zeigte und kommentierte Hösch einige besonders gelungene Beiträge. Die Bildserie „Umarmung gegen das Vergessen“ zeigt das Paar Maria und Hans-Jürgen – sie dement, er voller Tatendrang – auf seinem gemeinsamen Lebensweg. Es sind Bilder voller Zärtlichkeit und Lebensfreude. Im Bild „Madonna“ ist eine in Handtücher wie in einen Kapuzenmantel eingepackte zufrieden schauende Dame beim Haare färben zu sehen. Eine besonders anrührende Bildserie heißt „Bettschuhe von Oma Helene“. Die Exemplare werden immer unförmiger, doch die heitere Freude an der eigenen Kreativität, an Farben und Formen, bleibt spürbar. Spielfreude und zufriedene Entspannung vermittelt das Bild „Opa und Prinzessin“ beim Brettspiel im Garten.

Im Anschluss wurde die Gelegenheit, die Ausstellung im nahen Stadtgarten zu besichtigen, ausgiebig genutzt. Die großformatigen Banner mit den ausdrucksstarken und emotional wirksamen Bildern sind auf Bauzäunen aufgespannt, die der Krumbacher Bauhof zur Verfügung gestellt und aufgebaut hat. Einige Banner tragen zusätzlich einen QR-Code, über den weitere Informationen zu den Bildern abgerufen werden können.