Frage der Woche: Welche Bedeutung hat der 3. Oktober für Sie?

„Die Deutsche Einheit ist ein Glücksfall unserer Geschichte. Sie war und bleibt eine Errungenschaft, die es wert ist, immer wieder ins Bewusstsein gerückt zu werden“, betonte Landrat Hans Reichhart kürzlich im Rahmen einer Einladung zu einer besonderen Fotoausstellung. Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit präsentiert der renommierte deutsche Fotojournalist Daniel Biskup in der Außenstelle des Landratsamtes, wie berichtet, eine besondere Ausstellung. Seine Fotografien dokumentieren die großen Momente der Wendezeit, aber auch das Alltägliche und Persönliche – die Freude, die Unsicherheit und die Hoffnungen der Menschen. Im Rahmen unserer Frage der Woche wollen wir von Ihnen wissen: Was verbinden Sie mit diesem Jahrestag?

Am 3. Oktober 1990 wurde in Berlin die Deutsche Einheit mit einer großen Feier vor dem Reichstagsgebäude vollzogen. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker sagte damals: „Die Einheit Deutschlands ist vollendet. Wir sind uns unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.“ Seitdem ist der 3. Oktober ein Feiertag.

Wie haben Sie die Wiedervereinigung und die Zeit direkt davor und danach (mit)erlebt? Welche schönen und berührenden Geschichten kennen Sie vielleicht auch von Freunden, Bekannten oder Eltern?

Zur Feiertagsausgabe in der kommenden Woche wollen wir Ihre Erfahrungsberichte abdrucken – gern auch mit Fotos aus dieser Zeit, wenn Sie welche haben. Wie immer können Sie Ihre Einsendungen an unsere Redaktion per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Mittwoch, 1. Oktober, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)