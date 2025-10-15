Frage der Woche: Was haben Sie auf der Suche nach einem Pflegeheimplatz erlebt?

In Deutschland gibt es laut dem Statistischen Bundesamt Destatis fast 5,7 Millionen pflegebedürftige Menschen. Die überwiegende Mehrheit von ihnen wird zu Hause versorgt. Nur wenige haben den oft herausfordernden Schritt bereits hinter sich, einen bezahlbaren Platz in einer stationären Einrichtung zu finden. Und manchmal ist die Suche mit dem ersten freien Bett nicht zu Ende, wenn das Pflegeheim nicht zur Bewohnerin oder dem Bewohner passt.

Leseraufruf: Pflegeheime im Landkreis Günzburg

Im Rahmen unserer Frage der Woche wollen wir von Ihnen hören: Was haben Sie auf der Suche nach einem stationären Pflegeheimplatz für sich selbst oder Ihre Angehörigen erlebt? Wie haben Sie sich über die Pflegeheime informiert? Wo hat es gehapert, was hat reibungslos funktioniert? Und wo hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht?

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 17. Oktober, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)