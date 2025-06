Kryptowährung lockt Frau in Anlagefalle

Statt eines Investments in Kryptowährung hat eine 43-Jährige nun den Schaden. Sie erstattete am Freitag bei der Krumbacher Polizei Anzeige wegen Anlagebetrugs. Über ein bekanntes Netzwerk kam die Geschädigte laut Polizei in verschiedene Gruppen eines weiteren Netzwerks. Dort wurde über Anlagen in Kryptowährung informiert. Die Geschädigte überwies daraufhin kleinere Beträge auf ein angebliches Krypto-Wallet. Dieses Geld bekam sie mit einem kleinen Gewinn zurück überwiesen. Daraufhin überwies sie in mehreren Beträgen insgesamt eine mittlere vierstellige Summe auf das vermeintliche Konto. Dieses Geld erhielt sie in der Folge jedoch nicht mehr zurück. (AZ)

