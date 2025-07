Radlader übersehen – Frau bei Unfall auf der B300 verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der B300 westlich von Krumbach ereignet. Ein 69-jähriger Mann fuhr laut Polizeibericht mit einem Radlader in Richtung Krumbach. Die Warnblinkanlage des Fahrzeugs war eingeschaltet. Kurz vor dem Ortseingang wollte der Fahrer nach links in eine Einmündung abbiegen. Eine nachfolgende 70-jährige Autofahrerin erkannte den Abbiegevorgang offenbar nicht – mutmaßlich wegen der eingeschalteten Warnblinkanlage – und setzte zum Überholen an. Dabei prallte sie mit ihrem Wagen gegen das linke Hinterrad des Radladers. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Zur Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor. Der Radlader konnte nach einem Reifenwechsel weiterfahren, der Pkw der 70-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis