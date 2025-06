Statt abzubiegen fährt Frau rückwärts in Auto

Am Sonntag gegen 18.35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Rauner Straße/Erwin-Bosch-Ring in Krumbach ein Verkehrsunfall. Laut Polizei entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 3250 Euro. Zur Unfallzeit war eine 37-Jährige mit ihrem Pkw auf der Rauner Straße stadtauswärts unterwegs. Sie ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein, um in den Erwin-Bosch-Ring abzubiegen. Sie brach jedoch den Abbiegevorgang ab und wollte rückwärts wieder zurück auf die Linksabbiegespur fahren. Hierbei übersah sie den Wagen eines 18-Jährigen, der seinerseits nach links in den Erwin-Bosch-Ring abbiegen wollte. Die 37-Jährige fuhr gegen das stehende Fahrzeug des 18-Jährigen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

