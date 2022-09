Fußballerinnen des TSV Burgau und des SV Wattenweiler starten mit neuen Trainern

Plus Die Fußballerinnen im Landkreis Günzburg gehen optimistisch in die Bezirksoberliga-Saison. Der TSV Burgau und der SV Wattenweiler präsentieren neue Trainer.

Mit zwei neuen Trainern sowie mit viel Optimismus und Zuversicht starten die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen in die neue Saison 2022/23. Für den SV Wattenweiler geht es am Samstag, 3. September, mit dem Gastspiel bei Schwaben Augsburg II und für den SC Mönstetten einen Tag später mit dem Heimspiel gegen den TSV Pfersee Augsburg los. Der TSV Burgau greift eine Woche später (Sonntag, 11. September) mit dem Heimspiel gegen den TSV Buchenberg ins Geschehen ein.