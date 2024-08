Das Ökumenische Friedensgebetsteam der Krumbacher Kirchengemeinden lädt am Sonntag, 18.08.2024, um 19:00 Uhr zum Ökumenischen Friedensgebet in die Stadtpfarrkirche Maria Hilf ein. Das Friedensgebet wird inhaltlich von Pater Thomas gestaltet. Alle, denen der Frieden am Herzen liegt, sind herzlich willkommen.

