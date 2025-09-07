Frühschoppen in Krumbach: Kräftemessen mit Weißwürsten, Maßkrügen und Armdrücken

Zum ersten Mal fand am Sonntagvormittag im Krumbacher Festzelt ein außergewöhnlicher Dreikampf-Wettbewerb statt. Zum Frühschoppen traten acht Mannschaften zu jeweils drei Männern an – jedoch aber nicht in klassischen, sportlichen Disziplinen. Die unterschiedlichen Teams maßen sich nämlich im Weißwurst-Wettessen, Maßkrug-Stemmen und Armdrücken. Unter Kraftaufwand und Anstrengung ging ein Siegerteam hervor und freute sich über einen Preis.

