Frühschoppen in Krumbach: Kräftemessen mit Weißwürsten, Maßkrügen und Armdrücken

Auf der Krumbacher Festwoche fand zum ersten Mal ein Frühschoppen-Dreikampf statt. Nach dem kräftezehrenden Wettbewerb stand am Ende ein Gewinner-Team fest.
Von Elisabeth Schmid
    Beim Frühschoppen-Dreikampf hat sich das Team Bären durchgesetzt. Auf dem Bild (von links): Mitinitiator des Wettbewerbs René Sautner, daneben Andreas Eggert, der im Armdrücken überzeugte sowie Markus Sauter, der das Maßkrug-Stemmen gewann. Foto: Elisabeth Schmid

    Zum ersten Mal fand am Sonntagvormittag im Krumbacher Festzelt ein außergewöhnlicher Dreikampf-Wettbewerb statt. Zum Frühschoppen traten acht Mannschaften zu jeweils drei Männern an – jedoch aber nicht in klassischen, sportlichen Disziplinen. Die unterschiedlichen Teams maßen sich nämlich im Weißwurst-Wettessen, Maßkrug-Stemmen und Armdrücken. Unter Kraftaufwand und Anstrengung ging ein Siegerteam hervor und freute sich über einen Preis.

