Der Führerschein war auch früher schon „eine teure Angelegenheit“

Der Führerschein ist für viele Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Meilenstein im Leben. Während die Kosten heutzutage in teils schwindelerregende Höhen steigen, erinnern sich stichprobenartig befragte Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt an eine andere Zeit. Viele mussten damals ihr Erspartes einsetzen oder bekamen Hilfe von den Eltern. Sie geben Einblicke in ihre ganz persönlichen Führerscheingeschichten.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis