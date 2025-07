Neuburger Feuerwehr rüstet sich mit zwei neuen Fahrzeugen

Die technische Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr wurde auf einen „neuen Level“ gebracht. Kreisbrandrat Stefan Müller zeigte sich erfreut bei der Einweihung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20) und des Mannschaftstransportwagens (MTW) in Neuburg. Zahlreiche Feuerwehren aus den Nachbarorten nahmen an der Einweihung der beiden Fahrzeuge teil und eröffneten die Feier mit einem eindrucksvollen Festzug. Den göttlichen Segen erteilte Pfarrer Michael Kinzl. Kommandant Andreas Schwarz bedankte sich beim Markt Neuburg für die Gesamtinvestition in Höhe von 580.000 Euro, wovon 145.000 Euro die Regierung von Schwaben beisteuerte. Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Burgau habe sich gelohnt.

Die beiden Kommunen bestellten gemeinsam drei Fahrzeuge und so konnte ein um zehn Prozent höherer Zuschuss generiert werden. Bürgermeister Dopfer bezeichnete die Feuerwehr als Sicherheitsanker. Die Investition sei auch ein „Garant für die schnelle Hilfe am Nächsten“. Das neue HLF 20 besitze gegenüber dem Vorgängermodell aus dem Jahr 1994 den Vorteil, dass die Neuburger Floriansjünger jetzt auch bei Verkehrsunfällen oder Unfällen mit eingeklemmten Personen im industriellen Bereich Hilfe leisten können. Für den Rathauschef war die Einweihung von zwei Fahrzeugen ein Novum in Neuburg. Das habe es noch nie gegeben. Dopfer erinnerte zudem an die Gründung der Jugendfeuerwehr vor 40 Jahren und dankte all denjenigen, die sich in der Jugendarbeit engagierten.