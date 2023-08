Acht Teams aus dem Landkreis Günzburg wollen ins Kreispokal-Viertelfinale

Auf Ebene des Fußball-Kreises Donau steht am 9. August 2023 das Pokal-Viertelfinale an. Der Titelverteidiger hat ein schweres Los erwischt.

16 Teams sind im Kreispokal Donau noch im Rennen und die ersten Kicker fangen gewiss bereits an, vom großen Los zu träumen. Gerade erst durfte der VfR Jettingen als Kreissieger 2023 zum Verbandspokal-Hauptrundenspiel gegen den Regionalligisten Türkgücü München ran und alle Beteiligten versicherten hinterher, dass es ein großes Erlebnis in ihrer Laufbahn als Amateurfußballer war. Auch der Kreissieger 2024 wird sich einen Wunschgegner wählen dürfen. Vier Siege müssen bis dahin noch her. Als erste Stufe wartet am 9. August 2023 das Achtelfinale. Anpfiff zu allen Begegnungen ist um 18.30 Uhr.

Kracher steigt beim TSV Ziemetshausen

Für den Titelverteidiger auf Kreisebene wird die anstehende Partie alles andere als ein Selbstläufer. Gastgeber ist der TSV Ziemetshausen. Der spielte in der zurückliegenden Runde noch auf Augenhöhe mit den Jettingern in der Bezirksliga und schlug in der dritten Pokal-Runde den Kreisliga-Favoriten TSG Thannhausen klar 4:1. Pikantes Detail: Ziemetshausens Trainer Sven Müller hatte zuvor den VfR gecoacht.

Klarer Außenseiter ist der TSV Behlingen-Ried, der den TSV Offingen erwartet. Pokalschreck TSV Wasserburg, der zuletzt den FC Günzburg aus dem Wettbewerb warf, misst sich diesmal mit GW Ichenhausen. Türkiyemspor Krumbach wird auf heimischer Anlage alles daran setzen, den Klassenunterschied zur SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten auszugleichen.

Acht Teams aus dem Landkreis Günzburg wollen also ins Pokal-Viertelfinale auf Ebene des schwäbischen Fußball-Kreises Donau, naturgemäß werden es nur vier schaffen.

Die Ansetzungen

FSV Reimlingen – TG Lauingen

FC Maihingen – TSV Wemding

SpVgg Ederheim – SG Alerheim

SV Ehingen-O. – SpVgg Riedlingen

TSV Behlingen-Ried – TSV Offingen

Türkiyemspor Krumbach – SG Röfingen/Ko./Mö.

TSV Ziemetshausen – VfR Jettingen

TSV Wasserburg – FC GW Ichenhausen

Anstoß: Mittwoch, 9. August, 18.30 Uhr