Christoph Schnelle sieht die Zukunft bei der TSG Thannhausen

Der "ewige" Gundelfinger Christoph Schnelle möchte "was anderes probieren". Was ihn nun zum Fußball-Kreisligisten TSG Thannhausen lockt.

Schon als C-Jugendlicher spielte Christoph Schnelle für den FC Gundelfingen Fußball. Dem Verein blieb er bis heute treu, zählte als Erwachsener lange Jahre zu den Leistungsträgern in der Landesliga und eine Spielzeit lang auch in der Bayernliga. Nach der laufenden Runde aber wird der inzwischen 35-Jährige das grün-weiße Trikot in der Kabine lassen. Ab der Saison 2022/23 spielt er dann für den Kreisligisten TSG Thannhausen. Dort wird er sich mit Rainer Amann zudem das Traineramt teilen.

Er wolle „mal was anderes probieren“, begegnet Schnelle der Frage nach den Gründen. Und Thannhausen scheint ihm dafür ein guter Platz zu sein. „Da ist ein bisschen Vergangenheit da, auch eine gewisse Infrastruktur – und man denkt über die Kreisliga hinaus“, listet er auf.

Es fehlt ein bisschen Mentalität

So zumindest hat er es aus den Gesprächen mit Oliver Schmid aus der sportlichen Leitung der TSG herausgehört, den er seit vielen Jahren kennt und schätzt. Dabei trat auch zutage, dass es dem Verein heute gefühlt ein wenig an der nötigen Mentalität mangelt. Hier möchte Schnelle ansetzen. Vorbild für junge Spieler sein, auf dem Platz gemeinsam vorwärtskommen und an der Seite des erfahrenen Amann die ersten Schritte als Trainer gehen – „das macht mir Spaß, da habe ich Lust, anzupacken“.

Allenfalls ein Nebeneffekt für seine Entscheidung sei gewesen, dass er mit seinen Liebsten demnächst nach Thannhausen ziehen wird, betont Schnelle. Derzeit wohnt die Familie noch in Krumbach.

Als Fußballer weiß der 35-Jährige haargenau, was auf ihn zukommt. Immerhin spielt er seit geraumer Zeit für die Gundelfinger Zweite in der Kreisliga West. Als Abstieg fühlt sich das für ihn keineswegs an; in seinem Alter gehe es sportlich eben nicht mehr nach oben.

Die Kreisliga als unterschätzte Spielebene

Und die Kreisliga sei auch eine gern unterschätzte Spielebene. „Am Anfang habe ich vielleicht selbst ein bisschen gedacht, das geht nur hoch und weit. Doch ohne sich gut vorzubereiten, holt man hier nichts. Man muss immer Vollgas geben, auch wenn man schon in höheren Klassen gespielt hat.“

So sehr sich Schnelle auf seine eigene sportliche Zukunft gefreut, so klar sagt er auch: „Mein Herz wird immer zum Teil grün-weiß sein.“ Deshalb wird er auf der Zielgerade der aktuellen Spielzeit noch einmal alles geben, um mit dem FC Gundelfingen II mindestens den zweiten Platz in der Kreisliga abzusichern und dann über die Relegation in die Bezirksliga aufzusteigen.

