Das Derby in Mindelzell bringt Ben Staudacher aus Röfingen ein Stückchen Freiheit

Plus Beim Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Mindelzell und dem TSV Balzhausen geht es um viel mehr als um Punkte. Die Einnahmen kommen einem Zehnjährigen aus Röfingen zugute.

Im Zeichen einer ganz speziellen Aktion stehen das Derby der Fußball-Kreisliga zwischen dem SV Mindelzell und dem TSV Balzhausen (Anpfiff am 3. September ist um 15.30 Uhr) sowie die unmittelbar zuvor stattfindende Partie der B-Klasse West 1 zwischen dem SV Mindelzell II und dem TSV Behlingen-Ried II. Die Eintrittsgelder aus beiden Begegnungen sowie die entsprechenden Spesen für die Schiedsrichter werden für Ben Staudacher gespendet. Der zehnjährige Bub aus Röfingen sitzt im Rollstuhl und benötigt dringend einen Rollstuhl-Aufzug.