Der Mann für die Mission Aufstieg bei der DJK Breitenthal

Oliver Rödl coacht jetzt den Fußball-A-Klassisten DJK Breitenthal. Der Verein präsentiert zudem einen Rückkehrer und zwei Aufrücker aus der eigenen Jugend.

Die DJK Breitenthal startet mit einem neuen Spielertrainer in die Fußball-Saison 23/24. Oliver Rödl wird nun den A-Klassisten bei der klar definierten Mission Aufstieg anführen.

Wechsel zum Verein nebenan

Der 33-Jährige hatte die beiden vorangegangenen Spielzeiten als Spielertrainer bei der SV Deisenhausen/Bleichen absolviert. Nun beginnt für ihn ein neues Kapitel nur knapp sechs Kilometer südlich der alten Wirkungsstätte. Rödl geht bereits in seine fünfte Saison als Spielertrainer und bringt damit nach Angaben der DJK-Offiziellen „sowohl in der Funktion als Trainer, aber auch als aktiver Spieler die nötige Qualität mit“. In 261 aktiven Spielen erzielte er stolze 246 Tore.

Unterstützung dürfte der neue Spielertrainer von einem weiteren Neuzugang erfahren. Mit Maximilian Jenuwein, 23, kehrt ein ehemaliger Jugendspieler in die Reihen der Rot-Schwarzen zurück. Außerdem verstärken Cilian Mildner, 19, und Simon Blösch, 19, jeweils aus eigener Jugend, den DJK-Kader. (AZ)

