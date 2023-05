Der Plan der SpVgg Wiesenbach geht voll auf

Plus Die Wende kommt nach der Pause: Nach einem 0:2-Rückstand gewinnt der Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach das Spitzenspiel gegen die SSV Glött 4:2.

Die SpVgg Wiesenbach bleibt im Rennen um den zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga West. Nach einem tollen Comeback in der zweiten Halbzeit besiegte die Elf von Trainer Robert Nan Spitzenreiter SSV Glött 4:2.

Damit ging auch die beeindruckende Erfolgsserie des Tabellenführers im Wiesenbacher Sausenthal zu Ende. Seit dem 11. September 2022 hatte Glött 16 Spiele lang nicht mehr verloren. Die Lilien müssen ihre Meisterfeier jetzt (mindestens) auf den nächsten Spieltag verschieben. Bei einem Sieg in Wiesenbach hätte das Team aus dem Landkreis Dillingen als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga festgestanden.