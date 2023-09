Fußball

05:55 Uhr

Der SV Mindelzell sucht noch die Stabilität auf dem Fußballplatz

Plus Der SV Mindelzell will unbedingt in der Fußball-Kreisliga bleiben. Rückschläge kann es da geben – aber nicht im Heimspiel gegen GW Ichenhausen, wenn’s geht.

Von Jan Kubica

Viel Zuversicht, aber auch ein paar bange Blicke nach unten begleiten die Kreisligisten SV Mindelzell und FC GW Ichenhausen in ein Duell, das mindestens für den Fußball-Herbst 2023 richtungweisenden Charakter erhalten kann. Beide Teams haben zuletzt fleißig gepunktet und wer immer seine starke September-Serie weiter ausbaut, kann die anschließend anstehenden Aufgaben deutlich ruhiger angehen. Klar ist allerdings auch: Nur ein Sieg hilft in der aktuellen Tabellensituation nachhaltig weiter. Anpfiff ist am Samstag, 23. September, um 15.30 Uhr.

Eine der jüngsten Kreisliga-Mannschaften

Der Mindelzeller Trainer Herbert Wiest hat in den vergangenen 30 Jahren zig Fußballteams in Schwaben betreut, er kennt sich mit allen Facetten des Amateurfußballs aus. Rückschläge, wie sie immer mal wieder vorkommen, beirren ihn da nicht. Und dass der SV Mindelzell vielleicht mehr als andere Kreisligisten auch schwächere Phasen hat, ist völlig in Ordnung, wie der Vereinsvorsitzende Tobias Riederle erläutert. „Wir haben eine relativ junge Mannschaft, sicher mit die jüngste in der Liga. Das dauert ein bisschen, bis man da konstante Leistungen abrufen kann.“

