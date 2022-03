Fußball

vor 36 Min.

Der SV Mindelzell will alles für den Klassenerhalt geben

Plus Das Kreisliga-Heimspiel gegen den TSV Offingen hat wegweisenden Charakter für den SV Mindelzell. Beide Teams starten mit neuen Trainern in die Frühjahrsrunde 2022.

Von Moritz Anhofer

Zu ihrem ersten Punktspiel im Kalenderjahr 2022 treten die Fußball-Kreisligisten SV Mindelzell und TSV Offingen an diesem am Sonntag, 27. März, ab 15 Uhr an. Neu beim gastgebenden SV ist Benjamin König. Der 32-Jährige kam vom TSV Ziemetshausen an die Mindel.

