Der SV Neuburg und die SpVgg Krumbach hoffen auf Pokal-Coups

Plus Viertelfinale im Kreispokal Donau: Der SV Neuburg erwartet den VfR Jettingen, die SpVgg Krumbach den FC Günzburg. Was die Außenseiter vor dem Anpfiff sagen.

Es ist die Geburtsstunde vieler Fußball-Legenden, wenn die Kleinen den Großen in einem Pokalspiel alles abverlangen, sie an den Rand der Niederlage bringen oder ihnen im Idealfall tatsächlich ein Bein stellen können. Von nichts weniger träumen die Kreisklasse-Kicker des SV Neuburg/Kammel und der SpVgg Krumbach vor ihren Kreispokal-Viertelfinalspielen gegen hoch favorisierte Bezirksligisten.