Der TSV Balzhausen holt die Derby-Punkte

Plus Fußball-Kreisligist TSV Balzhausen gewinnt beim SV Mindelzell verdient 3:1 und nimmt Zuversicht für den nächsten Höhepunkt mit. Was die Trainer nach der Begegnung sagen.

200 Zuschauende haben ein spielerisch schwaches Kreisliga-Derby zwischen dem SV Mindelzell und dem TSV Balzhausen gesehen. Die Gäste aus Balzhausen gewannen 3:1 und nahmen die Punkte letztlich verdient mit. Dabei hatte die Begegnung für die Platzherren sehr gut begonnen.