Fußball

10:50 Uhr

Der TSV Ziemetshausen gewinnt - und steigt dennoch ab

Die Enttäuschung am Spielfeldrand ist greifbar: Die Fußballer des TSV Ziemetshausen haben zwar gerade 6:1 gewonnen, sind aber trotzdem aus der Bezirksliga Süd abgestiegen.

Plus Der TSV Ziemetshausen verabschiedet sich mit einem 6:1 gegen den TV Bad Grönenbach aus der Bezirksliga. Trainer Sven Müller spricht erstmals über seine Zukunft.

Von Jan Kubica

Der TSV Ziemetshausen ist nach zwei Spieljahren wieder aus der Fußball-Bezirksliga Süd abgestiegen. Trotz des überzeugenden 6:1-Heimsieges im Saisonfinale gegen Laternenträger TV Bad Grönenbach blieb das Team von Trainer Sven Müller in der Tabelle auf dem drittletzten Platz hängen, da beide Kontrahenten im Kampf ums Drinbleiben ihre Partien ebenfalls gewannen.

Enttäuschung ist greifbar

Die Enttäuschung unmittelbar nach dem Schlusspfiff war greifbar, nahm aber keine dramatischen Ausmaße an. Alle Ziemetshauser wussten, dass sie den Abstieg nicht an diesem Tag verursacht hatten und alle hatten über die vergangenen Monate ja ausreichend Gelegenheit besessen, sich mit dieser Möglichkeit mental auseinanderzusetzen. Als letztlich die Kunde von den Erfolgen des TSV Ottobeuren (nach dem 3:1 gegen Vizemeister Cosmos Aystetten in der Relegation) und des TSV Haunstetten (rettete sich durch das 4:2 bei Absteiger Kissinger SC) auf dem Sportgelände eintraf, begann unverzüglich die Konzentration auf die Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

