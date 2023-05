Fußball

vor 49 Min.

Der TSV Ziemetshausen ist wieder voll im Geschäft

Hier flankt Justin Reitz den Ball in die Mitte; Jan Klise und 11 Matteo Di Maggio können nur hinterher schauen.

Plus Nach dem 1:0 gegen Kaufbeuren ist der Bezirksliga-Klassenerhalt zum Greifen nah für den TSV Ziemetshausen. Was Trainer Sven Müller nach dem Erfolg sagt.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

So muss der direkte Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Süd kein Traum bleiben. Der TSV Ziemetshausen rangiert nach dem 1:0-Sieg gegen die SpVgg Kaufbeuren zwar weiterhin auf dem Relegationsplatz, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt aber nur noch einen Punkt. Und dieser aktuell auf die Teams aus Haunstetten und Germaringen fehlende Zähler soll in den drei noch ausstehenden Partien gegen SSV Niedersont-hofen, TSV Bobingen und TV Bad Grönenbach wettgemacht werden.

Wochen der Wahrheit für den TSV Ziemetshausen

„Der Sieg war extrem wichtig, denn jetzt sind wir wieder voll dabei“, freute sich TSV-Trainer Sven Müller nach dem Erfolg gegen das Team aus dem Ostallgäu. Und der Sieg der Ziemetshauser soll in den anstehenden Wochen der Wahrheit natürlich für entsprechend Rückenwind im Kampf um den Verbleib im schwäbischen Oberhaus sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen