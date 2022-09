Der TSV Ziemetshausen stolpert im Derby

Plus Nach dem verdienten 1:3 im Bezirksliga-Derby gegen den TSV Dinkelscherben findet der Trainer des TSV Ziemetshausen kritische Worte.

Nichts war’s mit dem erhofften Derby-Erfolg. 1:3 verlor Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen gegen den TSV Dinkelscherben. Das Resultat vor 400 Fans ging absolut in Ordnung. Zwischenzeitlich schien sogar eine dicke Klatsche möglich, denn Ziemetshausen leistete sich nach Angaben von Coach Sven Müller eine „desolate zweite Halbzeit.“