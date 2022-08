Die Neuen bei der TSG Thannhausen: „Finanzielle Gründe nicht ausschlaggebend“

Plus Die TSG Thannhausen möchte in der Kreisliga oben mitspielen. Unter anderem dafür kamen sieben Neue. Spartenchef Tobias Klein nennt weitere Bausteine für die Zukunft.

Die TSG Thannhausen feierte zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisliga einen 6:1-Erfolg beim FC Grün-Weiß Ichenhausen. Ist die TSG mit diesem Kantersieg zu einem der Aufstiegskandidaten geworden, Herr Klein?