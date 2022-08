Die SpVgg Krumbach hat die Sensation zum Greifen nah

Plus Die Kreisklasse-Fußballer der SpVgg Krumbach scheitern im Kreispokal-Viertelfinale erst nach Elfmeterschießen am FC Günzburg. Der SV Neuburg verliert deutlich.

Haarscharf am Halbfinale um den Kreispokal Donau vorbei geschrammt sind die Kreisklasse-Fußballer der SpVgg Krumbach. Der krasse Außenseiter zwang den Bezirksligisten FC Günzburg durch ein 1:1 ins Elfmeterschießen, wo sich der Titelverteidiger äußerst knapp durchsetzte und letztlich 9:8 siegte. Im Halbfinale treffen die Günzburger auf ihren Liga-Rivalen VfR Jettingen, der beim Kreisklasse-Zweiten SV Neuburg/Kammel deutlich leichteres Spiel hatte und 3:0 gewann.