Die SpVgg Wiesenbach bleibt in der Kreisliga West oben dran

Mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Balzhausen hat Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach seine Siegesserie weiter ausgebaut. Sechs Mal in Folge verließ die Truppe von Trainer Robert Nan nun den Platz als Sieger. Damit bleibt die Mannschaft um Pierre Heckelmüller, Daniel Steck und Kevin Lohr natürlich in der Gruppe jener Teams, die um den Aufstieg kämpfen.

Schlechte äußere Bedingungen

Die Witterungsverhältnisse auf dem Sportgelände in Wiesenbach waren alles andere als optimal. Böiger Wind und Regenschauer machten den Aktiven während der gesamten Partie zu schaffen. Die Platzherren stellten sich aber schneller auf diese Konditionen ein und ließen den Ball vor 50 Fans kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen.

In der neunten Minute brachte der erste durchdachte Angriff auch gleich die Führung. Dieser Treffer war allerdings aus Wiesenbacher Sicht glücklich. Nach einer Flanke von Michael Kircher von der rechten Angriffsseite wollte der Balzhauser Spielertrainer Benjamin König klären. Er traf den Ball aber so unglücklich, dass die Kugel im eigenen Netz landete. TSV-Keeper Maximilian Uhlig war ohne Abwehrchance.

Granit Bujupi klärt

In der zehnten Minute kreierten die Gäste dann ihre erste gute Gelegenheit. Nach einem Schuss von Johannes Keisinger von der Strafraumgrenze konnte der Wiesenbacher Schlussmann Granit Bujupi abwehren.

In der Folgezeit war die SpVgg das Team mit den größeren Spielanteilen. Chancen waren aber Mangelware. Erst in der 20. Minute gab es wieder eine gefährliche Torannäherung. Nach einem Ballverlust der Balzhauser kam der Wiesenbacher Offensivspieler Paul Miller ans Spielgerät. Sein Schuss aus 14 Metern ging an den Pfosten und konnte dann von einem TSV-Abwehrspieler geklärt werden. Die Platzherren hatten weiterhin die größeren Spielanteile. Allerdings dauerte es bis zu 38. Minute, ehe es im Gästestrafraum wieder brenzlig wurde. Nach einer Ecke von Kircher setzte Pierre Heckelmüller einen Kopfball an die Latte.

Kurz vor der Pause sendeten dann auch die Balzhauser ein offensives Lebenszeichen. Johannes Keisinger zog im Strafraum ab, doch der Ball ging knapp vorbei. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs markierte stattdessen Pierre Heckelmüller das 2:0. Der technisch versierte Mittelfeldmann schob den Ball aus zwölf Metern überlegt ins kurze Eck. Die feine Vorarbeit zu diesem Treffer hatte Paul Miller geleistet.

Johannes Keisinger vergibt Elfmeter

Die Phase direkt nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen. Klare Chancen gab es aber nicht. In der 65. Minute zeigte der nicht immer souveräne Schiedsrichter Stefan Baur berechtigter Weise auf den Elfmeterpunkt. Ein Balzhauser Angreifer war im Strafraum gefoult worden. Johannes Keisinger legte sich den Ball zurecht, lief an – und schoss am Tor vorbei.

Nur drei Minuten nach dieser vertanen Gelegenheit zum Anschlusstreffer prüfte Benjamin König SpVgg-Keeper Bujupi. Mit Windunterstützung schoss der Gäste-Spielertrainer aus 45 Metern aufs Wiesenbacher Tor. Bujupi war auf dem Posten und konnte den Ball über die Latte lenken.

In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch zwei Gelegenheiten, das Ergebnis deutlicher ausfallen zu lassen. Doch ein Alleingang von Paul Miller (78.) wurde ebenso gestoppt wie ein Solo des eingewechselten Mateusz Staron (81.). Insgesamt spielten die Wiesenbacher ihren 13. Saisonsieg routiniert über die Zeit.

So haben sie gespielt

Der TSV Balzhausen hat aktuell trotz der Niederlage einen komfortablen Vorsprung auf die hinteren Ränge. Die Mannschaft muss allerdings noch einige Zähler einfahren, um auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga mitzumischen.

SpVgg Wiesenbach Bujupi, Rösch (87. Gornig), Schuch (73. Mader), Steck, Kircher (60. Böck), Lohr, Konold, Miller, Schnitzler, Heckelmüller, Heininger (60. Staron)

TSV Balzhausen Uhlig, Obeser, Schön, Bischof (46. Gleich), Keisinger, Ehrenhuber, König, Niesporek, Rudolph, Bayer, Nießner

Schiedsrichter Baur (Tapfheim)

Zuschauer 50

Tore 1:0 König (8./Eigentor), 2:0 Heckelmüller (45.+1)