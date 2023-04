Fußball

21.04.2023

Die TSG Thannhausen trägt den Schlüssel zur Kreisliga-Meisterschaft

Plus Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen will mit einem Heimsieg im Gipfeltreffen mit der SSV Glött zurück an die Spitze. Was die Spartenchefs vor dem Hit sagen.

Von Uli Anhofer

Zwei absolute Topspiele hat Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen vor der Brust. An diesem Sonntag, 23. April, empfängt der aktuelle Tabellenzweite den Spitzenreiter SSV Glött und am Samstag, 29. April, steht die Partie bei Verfolger SpVgg Wiesenbach an.

Lilien holen 21 Punkte in sieben Partien

Am vergangenen Wochenende hat die SSV das Derby gegen den FC Lauingen mit 3:1 für sich entschieden. Die Thannhauser dagegen hatten frei. Die Partie beim FC Weisingen wurde von den Platzherren abgesagt. So kam es zum Wechsel an der Tabellenspitze, denn die Lilien haben aus den sieben bisher ausgetragenen Rückrundenspielen die maximale Ausbeute von 21 Zählern geholt und sind damit an der TSG Thannhausen vorbeigezogen. Allerdings haben die Thannhauser noch das Nachholspiel gegen Weisingen zu absolvieren.

