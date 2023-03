Ein kleiner Schritt für den TSV Ziemetshausen

Plus Trainer Sven Müller schöpft Zuversicht aus der Art, wie sich der Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen beim 2:2 gegen den FC Oberstdorf präsentiert.

Natürlich zählen im Fußball letztlich Ergebnisse. Und selbstverständlich ist ein Punkt vor heimischem Publikum auf den ersten Blick immer zu wenig für ein abstiegsbedrohtes Team. So gesehen, hat der Süd-Bezirksligist TSV Ziemetshausen mit dem 2:2 gegen den FC Oberstdorf keinen großen Sprung getan. Trainer Sven Müller aber wollte auf jeden Fall einen „Schritt in die richtige Richtung“ beobachtet haben.