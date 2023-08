Ein starker Aufsteiger SpVgg Krumbach und ein cleverer Favorit SpVgg Wiesenbach

Plus Die SpVgg Krumbach verliert das Eröffnungsspiel der Kreisliga-Saison gegen die SpVgg Wiesenbach 1:3. Trotzdem erhält das Team viel Lob - auch von den Gästen.

Die SpVgg Wiesenbach hat das Saisoneröffnungsspiel 2023 der Fußball-Kreisliga West gewonnen. Bei Aufsteiger SpVgg Krumbach setzte sich der Favorit 3:1 durch. Zur Pause hatten die Gastgeber vor 300 Zuschauern noch 1:0 geführt. Und nach der Begegnung ernteten die Kammelstädter für ihren beherzten Auftritt viel Lob - auch von den Gästen.

Der Krumbacher Trainer Christian Müller analysierte: „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, wir hätten sogar noch das zweite Tor machen können. Den Ausschlag hat am Ende die größere Cleverness der Wiesenbacher gegeben.“