Ein süßer Abschied für den Trainer der SpVgg Wiesenbach

Vom 4:1-Sieg der SpVgg Wiesenbach über den TSV Offingen profitiert nur ein Fußball-Kreisligist, der gar nicht mitspielt. Coach Robert Nan lobt sein Team.

Das Rennen um den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga West ist gelaufen. Nur noch Tabellenführer SSV Glött oder die aktuell zweitplatzierte TSG Thannhausen kommen für den Relegationsplatz – und bei zwei Punkten Differenz natürlich für den Titelgewinn – in Frage. Die SpVgg Wiesenbach, die im Verfolgerduell den TSV Offingen mit 4:1 stehen ließ, könnte zwar noch mit der TSG nach Punkten gleichziehen, der direkte Vergleich geht aber mit 4:0 und 0:0 an die Mindelstädter.

Abschiedsvorstellung

Beim Heimerfolg über die Offinger gab Coach Robert Nan seine Abschiedsvorstellung. Der Trainer hat schon seit Langem seinen Urlaub gebucht und fehlt beim abschließenden, für die Tabelle nicht mehr allzu bedeutungsvollen Spiel seines Teams in Mindelzell.

Das erste Ausrufezeichen setzten allerdings die Gäste. In der dritten Minute legte TSV-Spielertrainer Julian Riederle für Ismail Bülbül auf. Der Angreifer fackelte nicht lange, zog volley aus 17 Metern ab und der Ball schlug direkt neben dem Pfosten im Kasten ein.

Nach einer Viertelstunde kamen die Platzherren zum Ausgleich. Nach einer Ecke von Michael Kircher stieg der aufgerückte Innenverteidiger Thomas Gornig am höchsten und wischte das Spielgerät mit dem Kopf ins lange Eck. „Dieses Tor war enorm wichtig, denn so waren wir relativ schnell wieder im Spiel“, beschreibt Nan die Wichtigkeit des Ausgleichs.

Letztlich erfolgreich dagegen gehalten haben die Kreisliga-Fußballer der SpVgg Wiesenbach. Hier verfolgt Paul Miller den Offinger Gabriel Danzl. Foto: Ernst Mayer

Das nächste Highlight kreierten dann wieder die Gäste. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld köpfte Julian Riederle an den Pfosten (25.). Kurz vor der Pause vergaben die Gäste eine weitere dicke Gelegenheit. David Süß wurde freigespielt und stand schließlich alleine vor Torwart Granit Bujupi. Der Wiesenbacher Schlussmann blieb lange stehen und war in diesem Duell schließlich der Sieger.

Ein neutraler Zuschauer bemerkte zur Pause: „Die erste Halbzeit war von beiden Teams nicht besonders gut. Teilweise sah es aus wie ein Freundschaftsspiel, dabei geht es doch für beide noch um einiges.“

Die SpVgg Wiesenbach spielt clever

Nach der Halbzeit sollte die Begegnung etwas intensiver werden. Offingens Spielertrainer Riederle stellte seine Formation um und agierte jetzt etwas offensiver. Was anschließend passierte, erklärte Offingens Abteilungsleiter Manfred Schuster im Nachhinein so: „Im zweiten Durchgang hieß es für uns Alles oder Nichts, aber wir haben dann das neue Spielsystem nicht optimal auf den Platz gebracht. Wiesenbach ist extrem konterstark und hat das clever ausgespielt.“

Die erste Konterchance vergab Daniel Heininger (47.). Der Wiesenbacher Angreifer scheiterte an Schlussmann Patrick Wild. In der 67. Minute machte es Heininger besser. Paul Miller hatte sich auf der rechten Angriffsseite durchgesetzt und den Ball nach innen gebracht. Heininger hatte aus kurzer Distanz kein Problem und drückte das Spielgerät über die Linie.

Eigentor besiegelt die Niederlage des TSV Offingen

Nach diesem Treffer drängten die Offinger minutenlang auf den Ausgleich. Doch drei Ecken hintereinander verpufften ohne große Torgefahr. Das 3:1 für die Platzherren erzielte Offingen selbst. In eine Hereingabe von Daniel Steck, der eigentlich seinen mitgelaufenen Bruder Florian Steck bedienen wollte, grätschte Innenverteidiger Stefan Smolka, erwischte den Ball mit der Fußspitze und überwand seinen Keeper (71.).

Die letzte nennenswerte Offensivaktion der Gäste sahen 100 Zuschauende in der 78. Minute. Doch der Schuss aus 25 Metern von Florian Eberle war zu harmlos und wurde sichere Beute von Bujupi. Kurz danach machte Torjäger Daniel Steck den Deckel auf den Sieg seiner SpVgg. Treffer Nummer 19 in der laufenden Saison bedeutete gleichzeitig den Endstand (81.).

Ein Erfolg ist noch drin

Der in der kommenden Runde bei GW Ichenhausen verantwortliche Robert Nan freute sich über den Sieg zum Abschied. „Ich war mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden. In der zweiten Halbzeit habe ich umgestellt. Wir sind sehr flexibel und das hat sich ausgezahlt. Wir wollen die Saison als Dritter beenden, das wäre dann das beste Ergebnis der SpVgg in den vergangenen acht Jahren“, sagte er.