Ein wunderbarer Tag für den Fußball-Kreisligisten SV Mindelzell

Plus Der unerwartet klare 7:1-Heimsieg gegen den FC GW Ichenhausen lässt den SV Mindelzell in der Kreisliga-Tabelle klettern. Das Saisonziel wird jetzt erweitert.

Unverhofft ein Schützenfest gefeiert hat Fußball-Kreisligist SV Mindelzell. Das 7:1 (2:0) gegen den FC GW Ichenhausen spülte die Mannschaft in den beruhigenden Teil der Tabelle und ließ Vereinschef Tobias Riederle frohlocken: „Wir haben jetzt elf Punkte geholt, davon zehn zu Hause. Es ist wunderbar.“

Der Gastgeber betonte freilich fast im gleichen Atemzug, dass die Grün-Weißen nicht sechs Tore schwächer gewesen seien. Unterm Strich waren sie in der Anfangsphase sogar besser im Spiel, demonstrierten hier ihre guten Anlagen, ohne brandgefährlich zu werden. Wäre dem Gast hier ein Führungstreffer gelungen, hätte er womöglich richtig Lust am Fußballspielen entwickelt.