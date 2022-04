Fabian Tauber (SpVgg Krumbach): „Ich habe mich selbst wieder fit gemacht“

Plus Jahrelang war der Fußballer Fabian Tauber verletzt. Nun feierte er ein Comeback nach Maß im Trikot der SpVgg Krumbach. Für diese Runde hat er noch ein hohes Ziel.

Im Spiel der Fußball-Kreisklasse West 1 gegen den FC Mindeltal hatten Sie am 24. April 2022 Ihren ersten Einsatz nach knapp drei Jahren Verletzungspause. Was war das für ein Gefühl, wieder das Trikot der SpVgg Krumbach zu tragen, Herr Tauber?