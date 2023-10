FC Günzburg bleibt gedanklich in der Halbzeit und verspielt Führung

Plus Nach dem Derbyerfolg gegen Jettingen bekommen die Günzburger Fußballer gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Wertingen 15 Minuten lang Grenzen aufgezeigt.

Dem TSV Wertingen ist die Herbstmeisterschaft nicht mehr zu nehmen: Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord gewinnt beim FC Günzburg mit 1:3. Die erste Hälfte der Partie gestaltet sich noch ausgeglichen, doch nach dem Pausentee legen die Zusamstädter einen Zahn zu und bestrafen die Schlafmützigkeit der Hausherren, die gedanklich noch in der Halbzeitpause weilten: Günzburg versucht noch vergeblich, den Anschlusstreffer zu erzielen und verliert letztlich verdient sein Heimspiel vor etwa 120 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Vom Anpfiff an war es ein temporeiches Spiel auf regennassem Grün. Nach einigen kleineren Chancen auf beiden Seiten setzte nach etwa 15 Minuten Stefan Smolka vom FC Günzburg ein Ausrufezeichen. Ein langer Ball des Defensivmanns von der Mittellinie wurde immer länger und küsste das Gehäuse. Kurz darauf hat der TSV seine erste Großchance, für David Spizert war der Winkel zu spitz.