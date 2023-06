Für den neuen Trainer ist die SpVgg Wiesenbach einfach Kult

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach präsentiert den Nachfolger seines bisherigen Coaches Robert Nan. Der neue Mann hat sich einiges vorgenommen.

Der Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach geht mit einem neuen Trainer in die Saison 23/24. Nikolas Berchtold übernimmt die sportliche Leitung bei den Schwarzbachtalern. Der 34-Jährige wechselt von der SGM Ingstetten/Schiessen ins Sausental.

Berchtold wird Nachfolger von Robert Nan, der in den vergangenen drei Jahren die Wiesenbacher gecoacht hatte und fortan den FC GW Ichenhausen betreuen wird.