Fußballerinnen des SV Wattenweiler landen einen Coup

Plus Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SV Wattenweiler geben nach 2:0 gegen bisherigen Primus die rote Laterne ab. Für die SG Burgau/Mönstetten siegt eine Not-Elf.

Es geht doch! Zum ersten Mal in der noch jungen Bezirksoberliga-Saison haben die Fußballerinnen der SG Burgau/Mönstetten (3:2 beim FC Maihingen) und des SV Wattenweiler (2:0 gegen die SpVgg Kaufbeuren) ihre Punktspiele gewonnen.

Ausgerechnet gegen die als Spitzenreiter angereiste SpVgg Kaufbeuren gelang dem als Schlusslicht in die Partie gestarteten SV Wattenweiler der erste Saisonsieg. Zuvor hatte es vier Niederlagen gesetzt. Nach ihrem umjubelten Erfolg gaben die Gastgeberinnen auch gleich die rote Laterne ab.