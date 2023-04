Fußballerinnen im Landkreis Günzburg kommen geschlossen zum Erfolg

Plus Die Fußballfrauen von SV Wattenweiler, TSV Burgau und SC Mönstetten siegen mit jeweils einem Tor Vorsprung. Die Trainer berichten, was den Unterschied macht.

Durch die Bank Siege eingefahren haben die Fußballerinnen von SV Wattenweiler, SC Mönstetten und TSV Burgau am aktuellen Spieltag der Bezirksoberliga. Wattenweiler bezwang den Tabellen-Vorletzten TSV Ottobeuren 2:1, Mönstetten siegte bei Schlusslicht SV Wörnitzstein-Berg 3:2 und Burgau nahm mit dem 1:0 beim TSV Pfersee Augsburg erfolgreich Revanche für die wenige Tage zuvor im Bezirkspokal-Halbfinale erlittene 1:2-Niederlage.

Ein kampfbetontes und rassiges Fußballspiel erlebten die Zuschauer nach Aussage von SV-Trainer Anton Göppel.