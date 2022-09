Ibrahim Capar: Drei Tore - und bald der Aufstieg für die TSG Thannhausen?

Plus Die TSG Thannhausen schlägt die SpVgg Wiesenbach im Spitzenspiel der Kreisliga West zu deutlich 4:0. Was der Drei-Tore-Mann und die Trainer zur Partie sagen.

4:0 gewann die TSG Thannhausen das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West gegen die SpVgg Wiesenbach. Die Partie im Mindelstadion wurde von 200 Zuschauenden besucht. Spieler des Tages war TSG-Angreifer Ibrahim Capar. Der 23-Jährige erzielte drei Treffer.