Fußball

19:52 Uhr

Ist die TSG Thannhausen ein Kreisliga-Titelanwärter?

Plus Zum Saisonstart der Fußball-Kreisliga West feiert die TSG Thannhausen ein beeindruckendes 6:1 in Ichenhausen. Doch erst in der Schlussphase wird es wirklich deutlich.

Von Uli Anhofer

Der FC Grün-Weiß Ichenhausen entwickelt sich langsam zum Lieblingsgegner der TSG Thannhausen. Am ersten Spieltag der Spielzeit 2022/23 in der Fußball-Kreisliga West gewannen die Mindelstädter bei den Grün-Weißen 6:1. Damit hat die TSG fünf der jüngsten sieben Aufeinandertreffen für sich entscheiden können.

