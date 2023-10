Fußball

Jettingen klettert in der Bezirksliga nach 4:1 gegen Horgau

Plus Der VfR Jettingen macht es gegen den FC Horgau Mitte der zweiten Halbzeit trotz Überzahl kurz spannend. Am Ende steht ein 4:1-Heimerfolg auf der Anzeigetafel.

Viel zu lachen hatten die Fußballer vom VfR Jettingen unter der Woche nicht, als ihnen noch die krachende 0:4-Derbyniederlage gegen den FC Günzburg in den Knochen steckte. Doch die Mannschaft von Trainer Konrad Nöbauer regenerierte und trainierte gut, und der Fleiß machte sich am Wochenende bezahlt: Jettingen bezwang am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Nord den Liga-Rivalen FC Horgau vor etwa 150 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 4:1. Ein richtungsweisendes Spiel, da der VfR nicht nur einen direkten Konkurrenten im Kampf um einen Platz im Tabellenmittelfeld bezwang: Jettingen katapultierte sich mit dem verdienten Dreier auf Rang fünf mit nun 22 Punkten nach zwölf Spielen. Der Verein hat zudem ein Spiel weniger absolviert als manch andere Mannschaft in der Bezirksliga.

Die Jettinger zeigten sich gleich vom Anpfiff weg hellwach: Spielmacher Matteo Komm gab schon in der ersten Minute einen Schuss aufs gegnerische Tor ab. Die Gäste aus dem Augsburger Land kamen erst in der 18. Minute gefährlich vors Tor, kurz darauf versuchte der Jettinger Lukas Mayer sein Glück. Sehenswert zimmerte Komm die Kugel in der 22. Minute in den Winkel: Der VfR Jettingen geht mit 1:0 in Führung. Stürmer Benedikt Ost versuchte vor der Pause, nachzulegen. Auch Mayer und Nico Beskott scheiterten. Mit der Führung ging es in die Pause, wobei Jettingen, wenn es seine Chancen konsequenter zu Ende gespielt hätte, höher in Front liegen hätte können.

